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नसीम देखते ही देखते अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी छोटा शकील (डी-ग्रुप) का गुर्गा बन गया। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए कई साल तक सिरदर्द रहे कुख्यात की कहानी बुलंदशहर की धरती पर आकर पुलिस की गोलियों साथ ही समाप्त हो गई। विज्ञापन



पुलिस की छानबीन में सामने आया है कि न्यू मुस्तफाबाद, दिल्ली निवासी नसीम उर्फ रिजवान ने वर्ष 2010 में अपराध जगत में कदम रखा था। सबसे पहले वह चोरी के एक मामले में जेल गया, लेकिन जेल की सलाखों ने उसे सुधारने के बजाय और बड़ा अपराधी बना दिया। जेल से बाहर आने के बाद उसने अपना गैंग तैयार किया और लूट, रंगदारी व हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। नसीम देखते ही देखते अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी छोटा शकील (डी-ग्रुप) का गुर्गा बन गया। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए कई साल तक सिरदर्द रहे कुख्यात की कहानी बुलंदशहर की धरती पर आकर पुलिस की गोलियों साथ ही समाप्त हो गई।पुलिस की छानबीन में सामने आया है कि न्यू मुस्तफाबाद, दिल्ली निवासी नसीम उर्फ रिजवान ने वर्ष 2010 में अपराध जगत में कदम रखा था। सबसे पहले वह चोरी के एक मामले में जेल गया, लेकिन जेल की सलाखों ने उसे सुधारने के बजाय और बड़ा अपराधी बना दिया। जेल से बाहर आने के बाद उसने अपना गैंग तैयार किया और लूट, रंगदारी व हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। विज्ञापन विज्ञापन बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में बृहस्पतिवार देर रात यूपी एसटीएफ और दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम के साथ हुई मुठभेड़ में ढेर हुए 50 हजार के इनमी बदमाश नसीम का आपराधिक सफर 16 साल पहले वर्ष 2010 में एक मामूली चोरी से शुरू हुआ था।

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21 सितंबर 2010 को उसने अपने साथी शाहनवाज उर्फ छोटू के साथ मिलकर दिल्ली के गोकुलपुरी क्षेत्र में सईद नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद वह जरायम के दलदल में ऐसा फंसा कि वहां से निकल नहीं पाया। उस पर दिल्ली के गोकुलपुरी, भजनपुरा, करावल नगर, सराय रोहिला, खजूरी खास, हर्ष विहार व दयालपुर के साथ-साथ गाजियाबाद के लोनी व सिहानी गेट थानों में हत्या, डकैती और जानलेवा हमले के 26 मुकदमे दर्ज हैं।

नसीम अंडरवर्ल्ड के डी-ग्रुप यानी छोटा शकील के संपर्क में था। वह उस समय सुर्खियों में आया जब वर्ष 2016 में उसने छोटा शकील के इशारे पर मशहूर पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक व पत्रकार तारिक फतेह की दिल्ली में हत्या करने की साजिश रची। हालांकि, वारदात को अंजाम देने से पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे और उसके साथी जुनैद को हथियारों के साथ दबोच लिया था। वर्ष 2017 में हुई पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ था कि छोटा शकील ने उसे द्वारका, दिल्ली निवासी हिंदूवादी नेता रोबिन शर्मा की हत्या की सुपारी दी थी। इसके लिए वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के जरिए उसे डेढ़ लाख रुपये भी भिजवाए गए थे।

जेल से छूटने के बाद भी नसीम खूंखार होता गया और बीते एक साल में उसने ताबड़तोड़ वारदातें कीं। 11 जून 2025 को गाजियाबाद के लोनी इलाके में पैसों के विवाद के दौरान बीच-बचाव करने आई एक महिला को उसने गोली मार दी थी। इस मामले में गाजियाबाद पुलिस आयुक्त ने उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। इसके बाद 26 मई 2026 को उसने दिल्ली के खजूरी खास में राजा मेवाती की गोली मारकर हत्या की और फिर 16 नवंबर 2026 को सोनिया विहार में समीर उर्फ भूरा को गोलियों से भून डाला।





समीर हत्याकांड के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच और यूपी एसटीएफ उसकी तलाश कर रही थी। बृहस्पतिवार रात जब वह अपने साथी से मिलने सिकंदराबाद क्षेत्र में पहुंचा, तो पुलिस ने उसे घेर लिया और मुठभेड़ में वह ढेर हो गया। सिकंदराबाद कोतवाली में मृतक बदमाश के खिलाफ पुलिस टीम पर जानलेवा हमले और आर्म्स एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

इंस्टाग्राम पर भी सक्रिय था नसीम पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि कुख्यात बदमाश नसीम उर्फ रिजवान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव था। वह इंटरनेट मीडिया के जरिए अपने आपराधिक रसूख को दिखाकर युवाओं और क्राइम की दुनिया में अपना प्रभाव व दहशत बनाता था। पुलिस अब उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स और उससे जुड़े नेटवर्क की भी गहनता से जांच कर रही है।



नसीम के सीने और पेट के आर-पार हुईं थीं दो गोलियां, 13 मिनट में तोड़ा दम सिकंदराबाद क्षेत्र में यूपी एसटीएफ और दिल्ली क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए बदमाश नसीम उर्फ रिजवान को दो गोलियां लगी थीं। दोनों गोलियां सामने से लगने के बाद शरीर के आर-पार हो गईं, जो उसकी मौत का कारण बनीं। पुलिस और चिकित्सकीय अधिकारियों के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गोली नसीम की बाईं तरफ छाती में और दूसरी बाईं तरफ पेट में लगी थी। दोनों गोलियां सामने से दागी गई थीं और शरीर के पिछले हिस्से से बाहर निकल गईं। अत्यधिक खून बहने के कारण मौके पर ही उसकी हालत नाजुक हो गई थी।





मुठभेड़ स्थल से पुलिस टीम घायल बदमाश को लेकर देर रात 2:07 बजे जिला अस्पताल पहुंची, जहां इमरजेंसी में उसका उपचार शुरू किया गया। हालांकि, गंभीर रूप से घायल नसीम ने महज 13 मिनट के भीतर दम तोड़ दिया और रात 2:20 बजे चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

बदमाश ने पुलिस टीम पर किए 20 से 25 राउंड फायर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान बदमाश नसीम बेहद आक्रामक था। खुद को पुलिस से घिरा देख उसने आत्मसमर्पण करने के बजाय टीम पर जान से मारने की नीयत से करीब 20 से 25 राउंड फायरिंग की थी। इसी दौरान दो गोलियां पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगीं। तीन पुलिसकर्मी घायल भी हो गए।





सिकंदराबाद में यूपी एसटीएफ और दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने ढेर किया 50 हजार का इनामी बदमाश नसीम बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में बृहस्पतिवार देर रात यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और दिल्ली क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 50 हजार रुपये का इनामी बदमाश नसीम उर्फ रिजवान उर्फ दुर्रानी ढेर हो गया। नसीम कुख्यात डी-ग्रुप का सक्रिय सदस्य था और दिल्ली व गाजियाबाद से वांछित चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान बदमाश की ओर से की गई फायरिंग में दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।





अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नोएडा यूनिट राजकुमार मिश्रा ने बताया कि सूचना मिली थी कि दिल्ली के सोनिया विहार में समीर नाम के युवक की हत्या में शामिल रहा वांछित बदमाश नसीम अपने साथी से मिलने सिकंदराबाद क्षेत्र में आने वाला है। इसके बाद यूपी एसटीएफ और दिल्ली क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने सिकंदराबाद तिराहे कट से गाजियाबाद मार्ग पर घेराबंदी की। रात करीब 12:25 बजे पुलिस टीम को एक संदिग्ध युवक स्कूटी से आता दिखाई दिया।

टीम ने टॉर्च की रोशनी दिखाकर उसे रुकने का इशारा किया, तो वह स्कूटी की रफ्तार बढ़ाकर भागने लगा। पीछा करने पर गांव सुखलालपुर के सामने एसडीएम कॉलोनी के कच्चे रास्ते पर मोड़ते समय उसकी स्कूटी फिसलकर गिर गई। खुद को घिरा देख बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। बदमाश की गोलियां एसटीएफ के उपनिरीक्षक अक्षय त्यागी और मुख्य आरक्षी मुकेश सिंह की बुलेटप्रूफ जैकेट पर जा लगीं, जिससे दोनों बाल-बाल बच गए। पुलिस की आत्मसमर्पण की चेतावनी के बावजूद वह फायरिंग करता रहा, जिसमें दिल्ली पुलिस के निरीक्षक सुंदर गौतम, मुख्य आरक्षी सुमित कुमार और एसटीएफ के मुख्य आरक्षी मुकेश सिंह घायल हो गए।

