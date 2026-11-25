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सर्दियों में मूंगफली और गजक का कारोबार अच्छा रहता है। ठंड बढ़ने के साथ ही इनकी मांग में भी तेजी आने की उम्मीद है। मूंगफली और गुड़ से बनी गजक लोगों के खानपान का खास हिस्सा है। बाजार में तिलपट्टी, रेवड़ी, ड्राईफ्रूट रोल और काजू-पिस्ता वाली गजक की भी कई वैरायटी उपलब्ध हैं। गजक विक्रेता सोनू ब्रजवासी ने बताया कि बाजार में गजक की कई किस्में उपलब्ध हैं। लोग अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। अभी बिक्री सामान्य है, लेकिन सर्दी बढ़ने के साथ कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है। वहीं, मूंगफली विक्रेता राजू ने बताया कि फिलहाल मूंगफली और गजक की मांग धीरे-धीरे बढ़ रही है। मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ इनकी बिक्री भी बढ़ेगी।

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बुलंदशहर। सर्दी का असर बढ़ने के साथ ही बाजार में मूंगफली और गजक की मांग बढ़ने लगी है। शहर में रेहड़ियों से लेकर दुकानों तक मूंगफली, गजक और तिल से बने उत्पादों की बिक्री शुरू हो गई है। लोग अपनी पसंद और बजट के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। फिलहाल बाजार में मूंगफली 120 से 200 रुपये प्रति किलो बिक रही हैं। वहीं, गजक और तिल से बने विभिन्न उत्पादों के दाम 400 से 560 रुपये प्रति किलो तक हैं।