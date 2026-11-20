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पिछले 20 दिन में शहर की हवा दो दिन अधिक खराब तो 14 दिन खराब श्रेणी में रही। ऐसे में लोगों को सुबह के समय टहलने के अलावा घर से बाहर निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब पिछले पांच दिन में चार दिन की हवा मध्यम श्रेणी में आने से लोगों को कुछ राहत मिली है।उधर, दो दिन पूर्व तीन दिन खुर्जा की हवा मध्यम श्रेणी में रही, लेकिन अब दो दिन से खराब श्रेणी में चल रही है। पर्यावरणविद् राजेंद्र पथिक ने बताया कि वायु प्रदूषण बढ़ने में आम लोगों की भी लापरवाही रही है। लोग पेड़-पौधों को काटने न दे या स्वयं भी न काटे और पौधरोपण कर उनका संरक्षण करें। जिससे हवा में काफी सुधार होगा। उधर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी हुए बुलेटिन में शुक्रवार को बुलंदशहर का 146 और खुर्जा का 203 औसत एक्यूआई मापा गया।कोटप्रदूषण बढ़ने के कारकों को लेकर सभी विभागों को सहयोग लगातार लिया जा रहा है। अपने स्तर से भी समय-समय पर उद्योग आदि का निरीक्षण किया जा रहा है। - क्षितीश पटेल, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड