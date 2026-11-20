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बैठक में मेरठ मंडल के मुख्य प्रभारी विजय सिंह, सतपाल पीपला, डॉ. कमल सिंह राज और रोहतास सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रविंद्र प्रधान तथा संचालन सत्यदेव गौतम ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए बाबू मुनकाद अली ने कहा कि पार्टी की मुखिया मायावती के निर्देश पर यह बैठक आयोजित की गई है।छह दिसंबर को बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ के माता रमाबाई आंबेडकर मैदान में विशाल महारैली आयोजित होगी। इसमें बहन मायावती संबोधित करेंगी। उन्होंने कहा कि रैली को सफल बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अभी से जुटना होगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की कमेटी गांव-गांव जाकर बैठक करें और लोगों को रैली में शामिल होने के लिए प्रेरित करे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा से पांच हजार लोगों को लखनऊ ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।बुलंदशहर और शिकारपुर विधानसभा की जिम्मेदारी राजेंद्र, सिकंदराबाद की जिम्मेदारी डॉ. कमल राज, स्याना और अनूपशहर की जिम्मेदारी रवि निगम तथा डिबाई विधानसभा की जिम्मेदारी प्यारेलाल जाटव को दी गई। बैठक में ओमप्रकाश कश्यप, श्रीकृष्ण इंदौरिया, कुंवर अब्दुल्ला, देवानंद गौतम, अरुण कुमार, सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।