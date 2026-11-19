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गढ़ गंगा घाट पर कार्तिक गंगा मेले का आयोजन हो रहा है। यहां पर जनपद समेत अन्य जिले व राज्यों से लोग गंगा स्नान करने के लिए शामिल होंगे। गंगा मेले को लेकर गढ़ मुक्तेश्वर डिपो ने बुलंदशहर डिपो के एआरएम को पत्र भेजकर 25 बसों का संचालन करने की मांग की है। वहीं, अनूपशहर में लग रहे कार्तिक गंगा मेले के लिए भी निगम की बसों का संचालन किया जाएगा। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर प्रत्येक 30 मिनट पर बस का संचालन किया जाएगा। विज्ञापन

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कोट

गढ़ व अनूपशहर गंगा घाट पर लग रहे कार्तिक गंगा मेले के लिए 25-25 बसें आरक्षित की गई है। इसके अलावा अन्य गंगाघाट या जरूरत के लिए 10 बसें रिजर्व रखी जाएंगी। इन बसों का संचालन पुराने बस अड्डे से 22 नवंबर से शुरू करवा दिया जाएगा। - परमानंद, एआरएम बुलंदशहर डिपो गढ़ गंगा घाट पर कार्तिक गंगा मेले का आयोजन हो रहा है। यहां पर जनपद समेत अन्य जिले व राज्यों से लोग गंगा स्नान करने के लिए शामिल होंगे। गंगा मेले को लेकर गढ़ मुक्तेश्वर डिपो ने बुलंदशहर डिपो के एआरएम को पत्र भेजकर 25 बसों का संचालन करने की मांग की है। वहीं, अनूपशहर में लग रहे कार्तिक गंगा मेले के लिए भी निगम की बसों का संचालन किया जाएगा। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर प्रत्येक 30 मिनट पर बस का संचालन किया जाएगा।कोटगढ़ व अनूपशहर गंगा घाट पर लग रहे कार्तिक गंगा मेले के लिए 25-25 बसें आरक्षित की गई है। इसके अलावा अन्य गंगाघाट या जरूरत के लिए 10 बसें रिजर्व रखी जाएंगी। इन बसों का संचालन पुराने बस अड्डे से 22 नवंबर से शुरू करवा दिया जाएगा। - परमानंद, एआरएम बुलंदशहर डिपो

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बुलंदशहर। गढ़ गंगा मेले के लिए गढ़मुक्तेश्वर डिपो की मांग पर बुलंदशहर से 25 बसों का संचालन होगा। वहीं, अनूपशहर गंगा मेले के लिए भी 25 बसों का संचालन होगा। दोनों स्थानों पर बसों का संचालन करने के लिए निगम के अफसरों ने तैयारियां कर ली हैं। बसें 22 से 25 नवंबर तक संचालित होगी। वहीं, अन्य गंगा घाट या दोनों मार्गों के लिए 10 बसें रिजर्व में रखी जाएगी।