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निर्वाचन आयोग की ओर से एसएसआर के तहत मतदाता सूची को दुरुस्त करने और छूटे हुए मतदाताओं के नाम शामिल कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले में दो दिन तक सभी बूथों पर बीएलओ मौजूद रहे। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए लोगों ने फॉर्म छह भरकर जमा किए। अभियान के दौरान करीब 19 हजार मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए आवेदन प्राप्त हुए।जिले में एसएसआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब तक करीब 49 हजार मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए जा चुके हैं। इसके बावजूद मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए अभी बड़ी संख्या में लोग बाकी हैं। एसआईआर से पहले जिले में 26.63 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत थे जबकि वर्तमान में करीब 24 लाख मतदाताओं के नाम सूची में हैं। पूर्व की स्थिति के मुकाबले अभी भी करीब 3.5 लाख मतदाता सूची से बाहर हैं।एडीएम वित्त व उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आगे भी प्रक्रिया जारी रहेगी। ऐसे मतदाता जिनका नाम सूची में नहीं है, वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन विभाग मतदाता सूची को दुरुस्त करने में जुटा है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदान से वंचित न रहे।