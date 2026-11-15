विज्ञापन





गौरतलब है कि बीते 3 और 4 अक्तूबर को प्रस्तावित इस बैठक को राज्यसभा व विधान परिषद के चुनाव के कारण टाल दिया गया था। हालांकि इसके बाद हुए विधान परिषद चुनाव में कमजोर चुनावी प्रबंधन और कार्यकर्ताओं में गहरी उदासीनता छाने की रिपोर्ट आई थी। ऐसे में इस शिविर में क्षेत्रवार एक-एक समस्या और चुनौतियों की पहचान के साथ कार्यकर्ताओं का सक्रिय करने पर विशेष मंथन होगा।

विज्ञापन

यूपी विधान परिषद चुनाव में औसत प्रदर्शन से सतर्क भाजपा अब कृष्ण नगरी मथुरा में जीत का मंत्र तलाशेगी। सोमवार से शुरू हो रहे दो दिवसीय चिंतिन शिविर में पार्टी की योजना जमीनी स्तर पर कमजोर प्रबंधन और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर कर उन्हें सक्रिय करने का रोडमैप तैयार करना है। बैठक में सभी छह क्षेत्रों की अलग-अलग समस्याओं और चुनौतियों की भी पहचान की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शिविर के अंतिम दिन मंथन में शामिल होंगे।