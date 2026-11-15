जीत की हैट्रिक का मंत्र तलाशेगी भाजपा: कमजोर प्रबंधन, कार्यकर्ताओं की नाराजगी की ढूंढेगी काट; रिपोर्ट होगी पेश
हिमांशु मिश्र, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 15 Nov 2026 11:41 AM IST
सार
भारतीय जनता पार्टी कृष्ण नगरी में जीत की हैट्रिक का मंत्र तलाशेगी। भाजपा का दो दिवसीय चिंतिन शिविर का आयोजन कल से होगा। अंतिम दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन भी शिविर में शिकरत करेंगे। शिविर में छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और झारखंड के संगठन मंत्री के अलावा महाराष्ट्र के सह संगठन मंत्री को भी बुलाया है।
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विस्तार
यूपी विधान परिषद चुनाव में औसत प्रदर्शन से सतर्क भाजपा अब कृष्ण नगरी मथुरा में जीत का मंत्र तलाशेगी। सोमवार से शुरू हो रहे दो दिवसीय चिंतिन शिविर में पार्टी की योजना जमीनी स्तर पर कमजोर प्रबंधन और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर कर उन्हें सक्रिय करने का रोडमैप तैयार करना है। बैठक में सभी छह क्षेत्रों की अलग-अलग समस्याओं और चुनौतियों की भी पहचान की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शिविर के अंतिम दिन मंथन में शामिल होंगे।
गौरतलब है कि बीते 3 और 4 अक्तूबर को प्रस्तावित इस बैठक को राज्यसभा व विधान परिषद के चुनाव के कारण टाल दिया गया था। हालांकि इसके बाद हुए विधान परिषद चुनाव में कमजोर चुनावी प्रबंधन और कार्यकर्ताओं में गहरी उदासीनता छाने की रिपोर्ट आई थी। ऐसे में इस शिविर में क्षेत्रवार एक-एक समस्या और चुनौतियों की पहचान के साथ कार्यकर्ताओं का सक्रिय करने पर विशेष मंथन होगा।
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गौरतलब है कि बीते 3 और 4 अक्तूबर को प्रस्तावित इस बैठक को राज्यसभा व विधान परिषद के चुनाव के कारण टाल दिया गया था। हालांकि इसके बाद हुए विधान परिषद चुनाव में कमजोर चुनावी प्रबंधन और कार्यकर्ताओं में गहरी उदासीनता छाने की रिपोर्ट आई थी। ऐसे में इस शिविर में क्षेत्रवार एक-एक समस्या और चुनौतियों की पहचान के साथ कार्यकर्ताओं का सक्रिय करने पर विशेष मंथन होगा।
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दूसरे राज्यों के संगठन मंत्री भी आमंत्रितचुनाव में पार्टी ने छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और झारखंड के संगठन मंत्री के अलावा महाराष्ट्र के सह संगठन मंत्री को भी आमंत्रित किया है। शिविर में सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रभारी विनोद तावड़े, संगठन मंत्री धर्मपाल, सभी छह क्षेत्रों के क्षेत्रीय संगठन मंत्री और कोर ग्रुप में शामिल प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।
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