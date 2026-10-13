Barabanki News: अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत

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मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के छंगेपुर निवासी राधेश्याम गांव के ही अजय चौहान (32) के साथ मजदूरी कर बाइक से घर लौट रहे थे। बरैय्या स्थित नाग बाबा मंदिर के पास किसी वाहन की चपेट में आने से दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से दोनों को सीएचसी सूरतगंज पहुंचाया।प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन परिजन उन्हें सफेदाबाद स्थित हिंद मेडिकल कॉलेज ले गए। वहां उपचार के दौरान राधेश्याम की मौत हो गई। सोमवार देर शाम शव गांव पहुंचा तो परिवार में चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।सीओ शक्ति सिंह ने बताया कि हादसे के बाद वाहन का पता लगाया जा रहा है। सीओ ने बताया कि हादसे के बाद मौके पर हेलमेट नहीं मिला है। सिर पर गंभीर चोटें आने से काफी खून बह गया था।