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Barabanki News: 18 किलोमीटर दूर दर्ज मिला मतदाता का नाम

Sat, 17 Oct 2026 02:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sat, 17 Oct 2026 02:05 AM IST
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Voter's name found registered 18 kilometers away
बदोसराय निवासी जसवंत कनौजिया ने सिरौलीगौसपुर ब्लॉक के मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए आवेदन किया था, लेकिन सूची में उनका नाम नहीं मिला। जांच करने पर पता चला कि उनका नाम 18 किलोमीटर दूर सफदरगंज मतदान केंद्र पर दर्ज है। उन्होंने दावा किया कि दर्जनों मतदाताओं के नाम भी दूसरे केंद्रों पर दर्ज हैं। अंकित गुप्ता, सचिन गुप्ता, संदीप और विकास के नाम भी आवेदन वाले मतदान केंद्र के बजाय अन्य केंद्रों की सूची में मिले हैं। मतदाताओं को आशंका है कि सूची की खामियों के कारण वे मतदान से वंचित रह सकते हैं।
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