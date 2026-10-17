Barabanki News: 18 किलोमीटर दूर दर्ज मिला मतदाता का नाम
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sat, 17 Oct 2026 02:05 AM IST
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बदोसराय निवासी जसवंत कनौजिया ने सिरौलीगौसपुर ब्लॉक के मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए आवेदन किया था, लेकिन सूची में उनका नाम नहीं मिला। जांच करने पर पता चला कि उनका नाम 18 किलोमीटर दूर सफदरगंज मतदान केंद्र पर दर्ज है। उन्होंने दावा किया कि दर्जनों मतदाताओं के नाम भी दूसरे केंद्रों पर दर्ज हैं। अंकित गुप्ता, सचिन गुप्ता, संदीप और विकास के नाम भी आवेदन वाले मतदान केंद्र के बजाय अन्य केंद्रों की सूची में मिले हैं। मतदाताओं को आशंका है कि सूची की खामियों के कारण वे मतदान से वंचित रह सकते हैं।
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