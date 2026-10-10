यूपी: बाराबंकी में कार में जिंदा जला चालक, लखनऊ एयरपोर्ट से घर लौट रहा था; चार महीने पहले खरीदी थी गाड़ी
बाराबंकी के सफदरगंज थाना क्षेत्र में शनिवार रात कार में आग लगने से प्रदीप कुमार की जलकर मौत हो गई। वह लखनऊ एयरपोर्ट से घर लौट रहे थे। रविवार सुबह ग्रामीणों ने जली कार में उनका शव देखा और पुलिस को सूचना दी। परिवार ने चार महीने पहले ही कार खरीदी थी। आग लगने के कारणों की जांच जारी है।
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बाराबंकी में सफदरगंज थाना क्षेत्र में सैदनपुर-जमालपुर मार्ग पर हमीदनगर प्राथमिक विद्यालय के पास शनिवार रात करीब एक बजे कार में आग लगने से चालक प्रदीप कुमार (45) की जलकर मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि टाटा फिएगो कार पूरी तरह जल गई। प्रदीप लखनऊ एयरपोर्ट से घर लौट रहे थे।
घटना की जानकारी रविवार सुबह होने पर इलाके में सनसनी फैल गई। सफदरगंज थाना क्षेत्र के नोहरिक पुरवा निवासी प्रदीप कुमार शनिवार रात लखनऊ एयरपोर्ट से कार से घर लौट रहे थे। इसी दौरान हमीदनगर प्राथमिक विद्यालय के पास उनकी कार में अचानक आग लग गई।
रात में हुई घटना की जानकारी ग्रामीणों को सुबह हुई। सैदनपुर के पूर्व प्रधान राजेश वर्मा सुबह टहलने निकले तो सड़क किनारे जली हुई कार और उसमें युवक का शव देखा। उन्होंने तत्काल यूपी-112 पर सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। कार में आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
चार महीने पहले खरीदी थी कार
प्रदीप कुमार के परिवार में दो बेटे और दो बेटियां हैं। एक बेटा और एक बेटी की शादी हो चुकी है। बड़े बेटे शिवकेश ने बताया कि परिवार ने करीब चार महीने पहले ही कार खरीदी थी। शनिवार रात करीब आठ बजे पिता से फोन पर बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि रात दो से तीन बजे के बीच घर पहुंच जाएंगे। इसके बाद हादसे की खबर ने परिवार को झकझोर दिया।