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Barabanki News: आज के कार्यक्रम

Fri, 16 Oct 2026 02:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Fri, 16 Oct 2026 02:16 AM IST
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Today's events
1- ग्राम चौपाल
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सुबह 10:00 बजे। विकासखंड सिरौली गौसपुर की ग्राम पंचायत बिरौली और ढेकवा माफी में ग्राम चौपाल का आयोजन कर लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी।
सुबह 10:00 बजे। निंदूरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हसुआपारा व धधरा में ग्राम चौपाल का आयोजन होगा। बीडीओ अमन कुमार वर्मा ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे।
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2- फुटबॉल मैच
सुबह 10:00 बजे। जेब्रा पार्क में शुक्रवार को दो फुटबाॅल मैच खेले जाएंगे। यह जानकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष मनजीत सिंह धामी ने दी है।
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3- भागवत कथा
दोपहर 02:00 बजे। पिंडसावां में आदर्श नव दुर्गा समिति की ओर से भागवत कथा होगी। प्रवाचक वेदवती वेदांती कथा सुनाएंगी।
दोपहर 02:00 बजे। निंदूरा क्षेत्र के माता बजरा भवानी मंदिर में भागवत कथा होगी। प्रवाचक वंदना शास्त्री कथा सुनाएंगी।
दोपहर 02:00 बजे। मसौली क्षेत्र के ग्राम दहेजिया में भागवत कथा होगी। प्रवाचक अमित शास्त्री कथा सुनाएंगे।
दोपहर 02:00 बजे। निंदूरा के अटहरा गांव में भागवत कथा होगी। प्रवाचक प्रियांशी यादव कथा सुनाएंगी।
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4- जागरण
शाम 05:00 बजे। श्री दुर्गा महोत्सव समिति मसौली कटरा की ओर से भवानी नीम चबूतरा पर विशाल जागरण का आयोजन किया किया जाएगा।
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