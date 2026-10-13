Barabanki News: युवक की हत्या में तीन दोषियों को उम्रकैद

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अभियोजन के अनुसार, कांशीराम कॉलोनी निवासी राकेश ने 27 मई 2025 को कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 26 मई रात करीब साढ़े दस बजे उनके बेटे मोनू को मोहल्ले के कुछ लड़के ब्लॉक संख्या पांच की छत पर बुलाकर ले गए थे। वहां महताब, निहाल और आकिब के बीच विवाद और गालीगलौज हो रही थी। मोनू ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसे चार मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया।गंभीर रूप से घायल मोनू को जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे लखनऊ स्थित लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने तीनों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।