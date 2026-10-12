Barabanki News: फंदे से लटका मिला किशोर, अस्पताल में मृत घोषित

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शिव प्रसाद खेती कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। इनके छह बच्चों में आदेश तीसरे नंबर पर था। उन्होंने बताया कि दोपहर के समय घर पर कोई नहीं था। खेलने को लेकर बहन से कहासुनी के बाद उसने यह कदम उठाया। अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना कोतवाली बदोसराय पुलिस को दिया है। सीओ गरिमा पंत ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।..................................बच्चों की भावनाओं को समझें अभिभावकमानसिक रोग विशेषज्ञों के अनुसार अभिभावक बच्चों की भावनाओं को समझें और उनकी बात धैर्यपूर्वक सुनें। जिला अस्पताल में तैनात मनोरोग चिकित्सक डॉ.आरती के अनुसार छोटी-छोटी बातों पर डांटने या दूसरे बच्चों से तुलना करने से बचें। बच्चों के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखे तो उनसे खुलकर बात करें। बच्चा लगातार उदास या परेशान दिखे तो विशेषज्ञ की मदद लेने में संकोच न करें।