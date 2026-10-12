फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Teenager found hanging; declared dead at hospital

Barabanki News: फंदे से लटका मिला किशोर, अस्पताल में मृत घोषित

Mon, 12 Oct 2026 02:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Mon, 12 Oct 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
Teenager found hanging; declared dead at hospital
संयुक्त चिकित्सालय में बिलखतीं मां।
संवाद न्यूज एजेंसी सिरौलीगौसपुर। सफदरगंज के डूडी गांव में रविवार दोपहर शिव प्रसाद सैनी के पुत्र आदेश कुमार (13) का शव घर के पीछे छप्पर में फंदे पर लटका मिला। परिजन उसे लेकर संयुक्त चिकित्सालय सिरौलीगौसपुर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों में चीख-पुकार मच गई। मां अस्पताल में बिलखती रहीं।
विज्ञापन

शिव प्रसाद खेती कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। इनके छह बच्चों में आदेश तीसरे नंबर पर था। उन्होंने बताया कि दोपहर के समय घर पर कोई नहीं था। खेलने को लेकर बहन से कहासुनी के बाद उसने यह कदम उठाया। अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना कोतवाली बदोसराय पुलिस को दिया है। सीओ गरिमा पंत ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन

..................................
बच्चों की भावनाओं को समझें अभिभावक
मानसिक रोग विशेषज्ञों के अनुसार अभिभावक बच्चों की भावनाओं को समझें और उनकी बात धैर्यपूर्वक सुनें। जिला अस्पताल में तैनात मनोरोग चिकित्सक डॉ.आरती के अनुसार छोटी-छोटी बातों पर डांटने या दूसरे बच्चों से तुलना करने से बचें। बच्चों के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखे तो उनसे खुलकर बात करें। बच्चा लगातार उदास या परेशान दिखे तो विशेषज्ञ की मदद लेने में संकोच न करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed