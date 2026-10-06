फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Teachers will teach life skills to children alongside academics.

Barabanki News: बच्चों को पढ़ाई के साथ जिंदगी के हुनर सिखाएंगे शिक्षक

Tue, 06 Oct 2026 03:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 03:09 AM IST
विज्ञापन
Teachers will teach life skills to children alongside academics.
विज्ञापन

लखनऊ। बच्चों को पढ़ाई के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की ओर से सोमवार से तीन दिवसीय जीवन कौशल शिक्षक प्रशिक्षण शुरू हुआ। अटल सभागार में चल रहे प्रशिक्षण में शिक्षकों को बच्चों के मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास से जुड़ी तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण सात अक्तूबर तक चलेगा। शिक्षकों को ये प्रशिक्षण न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत समग्र शिक्षा और प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत दिया जा रहा है। उप प्राचार्य राम प्रवेश को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए डॉ. सबा इस्लाम और संगीता श्रीवास को नोडल प्रभारी बनाया गया है। प्रवक्ता जितेन्द्र शर्मा, आशुतोष दरमार और डॉ. सांत्वना शुक्ला प्रशिक्षण में सहयोग कर रहे हैं।



बच्चों को पढ़ाई के साथ होगा ये फायदा

जीवन कौशल प्रशिक्षण से शिक्षक बच्चों को तनाव और विभिन्न परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटना सिखा सकेंगे। इससे विद्यार्थियों में मानसिक मजबूती बढ़ाने और पढ़ाई से जुड़े दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही शिक्षकों को बच्चों से संवेदनशील और प्रभावी संवाद करने के तरीके बताए जा रहे हैं। साथ ही बच्चों के व्यक्तित्व और व्यवहारिक क्षमताओं के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
विज्ञापन




कोट......

प्रशिक्षण में शिक्षकों को बताया जा रहा है कि बच्चों का विकास केवल शैक्षिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। उनमें आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक व्यवहार विकसित करना भी जरूरी है। इसके लिए शिक्षकों को व्यवहारिक गतिविधियों और मनोवैज्ञानिक तकनीकों के इस्तेमाल की जानकारी दी जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मनोज गिरि - संयुक्त शिक्षा निदेशक व प्राचार्य डायट
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें