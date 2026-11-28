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ग्रामीणों के मुताबिक, गांव में पहले पेयजल आपूर्ति सुचारु रूप से हो रही थी। हाल ही में ठेकेदार की ओर से पाइपलाइन बिछाने और खोदाई का कार्य कराया गया। इस दौरान कई स्थानों पर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे पानी का रिसाव शुरू हो गया। धीरे-धीरे स्थिति बिगड़ती गई और आपूर्ति पूरी तरह बंद हो गई।पानी के संकट का सबसे अधिक असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है। उन्हें पीने के पानी के साथ ही खाना बनाने, कपड़े धोने और अन्य घरेलू कार्यों के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। राजकुमार, पवन कुमार, भोलानाथ, रामसहारे, सतीश चंद्र, राजेश और संजय कुमार समेत अन्य ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पानी की टंकी होने के बावजूद उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है।ग्रामीणों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से पाइपलाइन की तत्काल मरम्मत कराकर जलापूर्ति बहाल कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि समस्या को लेकर एसडीएम के सीयूजी नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन नंबर बंद मिला। वहीं, खंड विकास अधिकारी ने फोन नहीं उठाया।इस संबंध में एडीओ पंचायत रामआसरे ने बताया कि यदि पानी की टंकी ग्राम पंचायत को हैंडओवर हो चुकी है तो मामले को दिखवाकर जल्द से जल्द पेयजल व्यवस्था दुरुस्त कराई जाएगी।