Barabanki News: खुद रची फिरौती की कहानी

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सतरिख के परेठिया गांव निवासी इंटर का छात्र सूरज (17) शनिवार को कॉलेज जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटा। रात करीब 10 बजे उसके मोबाइल से संदेश भेजकर 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। पिता पिंटू ने इसकी सूचना पुलिस को दी। रविवार छात्र की लोकेशन वाराणसी में मिली। इसके बाद पुलिस परिजनों के साथ उसे वापस लाने के लिए वाराणसी गई। वहां की पुलिस की मदद से छात्र को सकुशल बरामद कर लिया गया।सतरिख एसएचओ डीके सिंह ने बताया कि पूछताछ में छात्र ने परिजनों की रोक-टोक से परेशान होने की बात कही है। इसी नाराजगी में वह घर से बहन का मोबाइल लेकर वाराणसी चला गया था। फिरौती का संदेश भी उसी ने भेजा था। सीओ संगम कुमार ने बताया कि जरूरत पड़ने पर छात्र की काउंसिलिंग भी कराई जाएगी। (संवाद)