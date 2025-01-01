फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Speeding car crashes into tree; businessman killed, two critically injured

Barabanki News: तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, कारोबारी की मौत, दो गंभीर

Sun, 11 Oct 2026 01:32 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sun, 11 Oct 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
Speeding car crashes into tree; businessman killed, two critically injured
 दुर्घटनाग्रस्त कार। 

विज्ञापन

रामनगर। फतेहपुर-रामनगर मार्ग पर शनिवार शाम बिलखिया गांव के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार सीतापुर जिले के बिसवां निवासी लकड़ी कारोबारी तैय्यब (36) की मौत हो गई, जबकि उनके चचेरे भाई असलम (38) और दोस्त गुलफाम (35) गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा टूटकर अलग हो गया और पेड़ भी फट गया। तीनों युवक कार के अंदर फंस गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकालकर एंबुलेंस से सीएचसी रामनगर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने तैय्यब को मृत घोषित कर दिया।




पुलिस के मुताबिक, तैय्यब लकड़ी का कारोबार करते थे। शनिवार दोपहर वह असलम और गुलफाम के साथ कार से रामनगर में एक दोस्त से मिलने आए थे। शाम को लौटते समय कार असलम चला रहे थे, जबकि तैय्यब आगे की सीट पर बैठे थे। बिलखिया गांव के पास अचानक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। घायल गुलफाम के मुताबिक, कार चलते समय अचानक तैय्यब ने हैंडब्रेक खींच दी। तेज रफ्तार होने के कारण कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। सीओ गरिमा पंत ने बताया कि कार सवार तीनों युवक शराब के नशे में थे। हादसे की सूचना मृतक और घायलों के परिजनों को देकर मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed