Barabanki News: बाराबंकी से मिलेगी दिल्ली-बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन

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रेलवे के अनुसार, 04406 शकूर बस्ती-मानसी स्पेशल 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 और 14 नवंबर को चलेगी। अगले दिन सुबह 9:55 बजे बाराबंकी पहुंचेगी और 10 बजे रवाना होगी। वहीं, 04405 मानसी-शकूर बस्ती स्पेशल 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 और 16 नवंबर को चलेगी। यह गोरखपुर से दोपहर 3:05 बजे चलकर गोंडा में शाम 6:30 बजे और बाराबंकी में रात 8:17 बजे पहुंचेगी। यहां से बादशाहनगर, ऐशबाग और उन्नाव होते हुए दिल्ली जाएगी। सीपीआरओ सुमित कुमार ने बताया कि ट्रेन में 14 सामान्य द्वितीय श्रेणी व शयनयान श्रेणी के कोच और दो एसएलआर कोच होंगे।

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बाराबंकी। त्योहारों और छठ पूजा पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने दिल्ली के शकूर बस्ती से गोरखपुर होकर बिहार के मानसी स्टेशन तक अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन का बाराबंकी स्टेशन पर दोनों दिशाओं में ठहराव होगा। इससे दिल्ली, गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर और बिहार जाने वाले यात्रियों को सहूलियत मिलेगी।