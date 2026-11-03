Barabanki News: वॉलीबॉल खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करेंगी 22 नेशनल खेलने वाली शशिबाला

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स्टेडियम का मुख्य ग्राउंड अभी निर्माणाधीन होने की वजह से हैंडओवर नहीं हो सका है। इसके बावजूद खेल के प्रति शशिबाला का समर्पण रत्ती भर कम नहीं हुआ है। उन्होंने फिलहाल शहर के जेब्रा पार्क मैदान में ही मोर्चा संभाल लिया है।यहां सुबह और शाम दोनों पालियों में कड़ा अभ्यास कराया जा रहा है, जहां 12 उभरते हुए प्रशिक्षु पूरी लगन के साथ अपनी तकनीक निखार रहे हैं।कोच शशिबाला बीपीएड और एमपीएड की उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। वह अपने खेल करियर के दौरान अलग-अलग श्रेणियों के 22 नेशनल गेम खेल चुकी हैं। उनके इस समृद्ध और लंबे अनुभव का सीधा फायदा अब बाराबंकी के युवाओं को मिलना तय है।कोच शशिबाला ने दोटूक कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य बच्चों को तराशकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। खेल से उन्हें जो ज्ञान, नाम और सम्मान मिला है, वही मुकाम उनके शिष्यों को हासिल हो, तभी उनकी मेहनत और आना सफल होगा।