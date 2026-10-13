Barabanki News: घी, कुट्टू का आटा व काजू के भरे नमूने

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एफएसडीए के सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अभियान के दौरान फतेहपुर, नवाबगंज, सिरौली गौसपुर और हैदरगढ़ के क्षेत्र के नौ खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। अनवारी बाजार से घी और कुट्टू के आटे का नमूना लिया।नवाबगंज से बादाम, सिरौली गौसपुर से काजू के नमूने भरे गए। हैदरगढ़ तहसील के सुबेहा बाजार से मूंगफली और साबूदाना के नमूने लिए गए। कमियां मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदार शटर गिराकर भाग गए। डॉ. शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि संग्रहित नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं।