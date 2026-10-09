Barabanki News: साइबर ठगी के 12 हजार रुपये वापस कराए

विज्ञापन

सीतापुर जिले के परसेण्डीपुरवा निवासी मोहम्मद आरिफ वर्तमान में सादुल्लानगर क्षेत्र के अहिरौला में रहते हैं। उनके दोस्त का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर ठग ने खुद को विदेश में फंसा बताया और वहां से निकलने के लिए मदद मांगी। झांसे में आकर आरिफ ने रकम भेज दी। ठगी का पता चलने पर उन्होंने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि सादुल्लानगर थाने की साइबर हेल्पडेस्क टीम ने मामले में कार्रवाई की।तकनीकी जांच के बाद संबंधित बैंक से संपर्क कर ठगी की रकम को खातों में होल्ड कराया गया। इसके बाद बैंक के नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर पूरी धनराशि पीड़ित के खाते में वापस कराई गई।