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मनोचिकित्सक सौरभ मिश्रा के अनुसार, युवाओं में मानसिक तनाव के कई कारण हैं, जिनमें सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, पढ़ाई का दबाव और भविष्य की चिंता मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त, पारिवारिक परिस्थितियां भी उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। डॉ. मिश्रा ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों के व्यवहार में आने वाले बदलावों पर ध्यान दें। विज्ञापन

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शुरुआती दौर में विशेषज्ञ से संपर्क करने पर मानसिक समस्याओं को नियंत्रित करना आसान होता है। देरी होने पर उपचार की प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सलाह और सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 14416 पर संपर्क किया जा सकता है। मनोचिकित्सक सौरभ मिश्रा के अनुसार, युवाओं में मानसिक तनाव के कई कारण हैं, जिनमें सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, पढ़ाई का दबाव और भविष्य की चिंता मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त, पारिवारिक परिस्थितियां भी उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। डॉ. मिश्रा ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों के व्यवहार में आने वाले बदलावों पर ध्यान दें।उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शुरुआती दौर में विशेषज्ञ से संपर्क करने पर मानसिक समस्याओं को नियंत्रित करना आसान होता है। देरी होने पर उपचार की प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सलाह और सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 14416 पर संपर्क किया जा सकता है।

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बाराबंकी। जिला अस्पताल की मनोरोग ओपीडी में मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। मार्च 2016 में मात्र दो मरीजों से शुरू हुई यह ओपीडी अब प्रतिदिन औसतन 120 से 150 मरीजों को परामर्श प्रदान कर रही है। ओपीडी में आने वाले मरीजों में लगभग 40 प्रतिशत युवा हैं। इन युवाओं में सिरदर्द, तनाव और अवसाद जैसी शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आ रही हैं।