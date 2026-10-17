Barabanki News: नागपुर-समस्तीपुर त्योहार विशेष ट्रेन 21 अक्तूबर से

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रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 01207 नागपुर-समस्तीपुर 21 अक्तूबर से 11 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को सुबह 10:40 बजे नागपुर से रवाना होगी। अगले दिन सुबह 8:15 बजे बाराबंकी पहुंचेगी। यहां से गोंडा और गोरखपुर होते हुए रात 11:45 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी।वापसी में ट्रेन संख्या 01208 समस्तीपुर-नागपुर 22 अक्तूबर से 12 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को सुबह तीन बजे समस्तीपुर से चलेगी। यह दोपहर 3:10 बजे बाराबंकी पहुंचेगी। यहां से ऐशबाग और कानपुर होते हुए अगले दिन सुबह 11:30 बजे नागपुर पहुंचेगी।पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि दोनों दिशाओं में ट्रेन के चार-चार फेरे होंगे। ट्रेन में कुल 18 कोच लगाए जाएंगे। इनमें छह शयनयान, छह सामान्य द्वितीय श्रेणी, चार वातानुकूलित तृतीय श्रेणी और दो एसएलआरडी कोच शामिल हैं।