Barabanki News: तेंदुए की दहशत, स्कूल जाने से डर रहे बच्चे

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गोमती किनारे करीब डेढ़ हजार हेक्टेयर में फैला जंगल उसके लिए सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। इसमें रेहुरा से हरख के चकसार तक का क्षेत्र शामिल है। अयोध्या के रुदौली और अमेठी के मुसाफिरखाना वन क्षेत्र में भी उसकी आवाजाही के निशान मिले हैं।शरीफाबाद कंपोजिट विद्यालय में भी तेंदुए की दहशत का असर दिख रहा है। प्रधानाध्यापक एहतशाम अहमद ने बताया कि विद्यालय में हुसैनाबाद, चपरेहटा, मीन नगर, महानगर और भुजियामऊ के 201 बच्चे पंजीकृत हैं। डर के कारण बच्चों की उपस्थिति कम हो रही है।बच्चों को समूह में बड़ों के साथ आने की सलाह दी जा रही है। लोदीपुर के रामहेत, बृजलाल व राजेश ने बताया कि खेतों की ओर जाने से डर रहे हैं। वन दरोगा अनुज कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार को जंगल के आसपास के मार्गों पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए। तेंदुए की लगातार मौजूदगी के कारणों का पता लगाने में विशेषज्ञ जुटे हैं।