फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Lawyer attacked; accused in custody.

Barabanki News: अधिवक्ता पर हमला, आरोपी हिरासत में

Sat, 10 Oct 2026 01:45 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sat, 10 Oct 2026 01:45 AM IST
विज्ञापन
Lawyer attacked; accused in custody.
हैदरगढ़। भूमि विवाद को लेकर शुक्रवार को हैदरगढ़ कोतवाली परिसर में ही हुए हमले में अधिवक्ता घायल हो गए। आरोप है कि डंडे और धारदार हथियार से हमला हुआ। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
विज्ञापन


पुलिस के अनुसार गोतौना में शराब ठेके के पास हाईवे किनारे स्थित बेशकीमती जमीन को लेकर हरिपालपुर निवासी सोनू सिंह और कमेला निवासी निजी स्कूल के शिक्षक रवि प्रकाश तिवारी के बीच विवाद चल रहा है। शुक्रवार को इसी विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे थे।
विज्ञापन


उसी बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि रवि प्रकाश तिवारी ने अधिवक्ता अरविंद बाजपेयी पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर तहसील से बड़ी संख्या में अधिवक्ता कोतवाली परिसर पहुंच गए। इससे वहां गहमागहमी का माहौल बन गया। सीओ समीर सिंह ने बताया कि विवाद कोतवाली गेट पर हुआ था। आरोपी को हिरासत में लिया गया है। कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed