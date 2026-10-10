Barabanki News: अधिवक्ता पर हमला, आरोपी हिरासत में

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पुलिस के अनुसार गोतौना में शराब ठेके के पास हाईवे किनारे स्थित बेशकीमती जमीन को लेकर हरिपालपुर निवासी सोनू सिंह और कमेला निवासी निजी स्कूल के शिक्षक रवि प्रकाश तिवारी के बीच विवाद चल रहा है। शुक्रवार को इसी विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे थे।उसी बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि रवि प्रकाश तिवारी ने अधिवक्ता अरविंद बाजपेयी पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर तहसील से बड़ी संख्या में अधिवक्ता कोतवाली परिसर पहुंच गए। इससे वहां गहमागहमी का माहौल बन गया। सीओ समीर सिंह ने बताया कि विवाद कोतवाली गेट पर हुआ था। आरोपी को हिरासत में लिया गया है। कार्रवाई की जा रही है।