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Barabanki News: अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मजदूर की मौत

Fri, 16 Oct 2026 01:59 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Fri, 16 Oct 2026 01:59 AM IST
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Labourer dies after being struck by an unidentified vehicle
 राम सुमिरन। (फाइल फोटो)
सुबेहा। जगदीशवापुर गांव निवासी मजदूर राम सुमिरन यादव (50) बुधवार शाम अमेठी के साईगंज चौराहा (बाजारशुकुल) के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गए। जिला अस्पताल गौरीगंज में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बाराबंकी पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। पुलिस घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की मदद से वाहन व चालक की पहचान करने में जुटी है।
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पुलिस के मुताबिक, राम सुमिरन अविवाहित थे, छोटे भाई रामबरन के साथ रहते थे। बुधवार को खालिस बाहरपुर गांव में दिहाड़ी मजदूरी करने गए थे। शाम को काम खत्म होने के बाद वह साइकिल से घर लौट रहे थे। साईगंज चौराहे के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आकर वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
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हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से भाग निकला। स्थानीय लोगों ने राम सुमिरन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजारशुकुल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान बुधवार देर रात उनकी मौत हो गई।
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स्थानीय पुलिस को सूचना मिली तो शव का पोस्टमार्टम कराया। परिवार के लोग शव लेकर घर चले गए। बृहस्पतिवार को अंतिम संस्कार किया गया। सीओ हैदरगढ़ समीर सिंह ने बताया कि अमेठी पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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