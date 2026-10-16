फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Hydra Football Club defeated Arsenal.

Barabanki News: हाइड्रा फुटबॉल क्लब ने आर्सेनल को दी शिकस्त

Fri, 16 Oct 2026 02:12 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Fri, 16 Oct 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
Hydra Football Club defeated Arsenal.
जेब्रा पार्क में आयोजित फुटबॉल लीग में दम दिखाते ​खिलाड़ी। स्रोत: आयोजक
बाराबंकी। पल्हरी चौराहा स्थित जेब्रा पार्क मैदान पर जिला फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से आयोजित ओपन पुरुष फुटबॉल लीग के पांचवें दिन बृहस्पतिवार को दो मुकाबले खेले गए। पहले मैच में हाइड्रा फुटबॉल क्लब ने आर्सेनल को 5-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। वहीं, दूसरे मुकाबले में सुभाष और विश्वकर्मा क्लब के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ रहा।
विज्ञापन


हाइड्रा ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। 15वें मिनट में देवांश त्रिवेदी और 17वें मिनट में समीर अब्बास ने गोल कर टीम को 2-0 की बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ के 47वें मिनट में गौरव कुमार, 55वें मिनट में अमित कुमार और 60वें मिनट में कृष कुमार ने गोल दागकर हाइड्रा की जीत 5-0 से पक्की कर दी।
विज्ञापन


दूसरे मुकाबले में विश्वकर्मा क्लब के कृष्ण मौर्य ने 17वें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। सुभाष क्लब के शैलेंद्र प्रताप सिंह ने 24वें मिनट में गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने बढ़त बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई गोल नहीं कर सकीं। मैच ड्रॉ होने पर दोनों टीमों को दो-दो अंक मिले।
विज्ञापन
विज्ञापन


शुक्रवार को पहला मैच देवा और सुभाष क्लब तथा दूसरा मुकाबला आर्सेनल और सहारा क्लब के बीच खेला जाएगा।


इस दौरान एसोसिएशन अध्यक्ष मनजीत सिंह धामी, जिला क्रीड़ा अधिकारी राकेश कुमार यादव, क्रिकेट कोच मयंक त्रिवेदी, वरिष्ठ खिलाड़ी यति यादव, शफकत अली, राजू श्रीवास्तव और अभय कुमार सिंह मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed