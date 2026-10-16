Barabanki News: हाइड्रा फुटबॉल क्लब ने आर्सेनल को दी शिकस्त

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हाइड्रा ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। 15वें मिनट में देवांश त्रिवेदी और 17वें मिनट में समीर अब्बास ने गोल कर टीम को 2-0 की बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ के 47वें मिनट में गौरव कुमार, 55वें मिनट में अमित कुमार और 60वें मिनट में कृष कुमार ने गोल दागकर हाइड्रा की जीत 5-0 से पक्की कर दी।दूसरे मुकाबले में विश्वकर्मा क्लब के कृष्ण मौर्य ने 17वें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। सुभाष क्लब के शैलेंद्र प्रताप सिंह ने 24वें मिनट में गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने बढ़त बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई गोल नहीं कर सकीं। मैच ड्रॉ होने पर दोनों टीमों को दो-दो अंक मिले।शुक्रवार को पहला मैच देवा और सुभाष क्लब तथा दूसरा मुकाबला आर्सेनल और सहारा क्लब के बीच खेला जाएगा।इस दौरान एसोसिएशन अध्यक्ष मनजीत सिंह धामी, जिला क्रीड़ा अधिकारी राकेश कुमार यादव, क्रिकेट कोच मयंक त्रिवेदी, वरिष्ठ खिलाड़ी यति यादव, शफकत अली, राजू श्रीवास्तव और अभय कुमार सिंह मौजूद रहे।