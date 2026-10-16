Barabanki News: हमले के पांच दोषियों को पांच-पांच साल कैद

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मामला 27 मार्च 2021 का है। दरवेशपुर निवासी रामप्रताप ने गुड्डू, अमरेश, राकेश उर्फ भन्ने, चंदेश और विनोद के खिलाफ अपने और बेटे की लाठी-डंडों से पिटाई करने, गाली देने और धमकी देने की शिकायत की थी। मसौली थाने में पांचों के खिलाफ बलवा, पिटाई, जानलेवा हमले के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज की गई थी।पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले की प्रभावी पैरवी व गवाहों को न्यायालय में पेश कराने के बाद दोषियों को सजा दिलाई गई। पैरवी में मॉनीटरिंग सेल, थाना मसौली के पैरोकार और अभियोजन पक्ष की भूमिका रही।