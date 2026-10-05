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बाराबंकी: बाइक की आमने-सामने भिड़ंत में छात्र की मौत, परिवार में मचा कोहराम

Mon, 05 Oct 2026 06:33 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी
अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Mon, 05 Oct 2026 06:33 PM IST
सार

छात्र की सोमवार दोपहर फतेहपुर-बेलहरा मार्ग पर सामने से आ रही बाइक से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में छात्र को गंभीर चोटें आईं। सीएचसी से लखनऊ ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई।

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Barabanki: Student dies in head-on bike collision; family devastated.
अभय - फोटो : amar ujala

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बाराबंकी के फतेहपुर में कॉलेज में परीक्षा देकर बाइक से घर लौट रहे असोहना गांव निवासी 11वीं के छात्र अभय (16) की सोमवार दोपहर फतेहपुर-बेलहरा मार्ग पर सामने से आ रही बाइक से जोरदार भिड़ंत हो गई। 

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हादसे में छात्र को गंभीर चोटें आईं। सीएचसी से लखनऊ ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई।

इकलौते बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। अभय की मां अर्चना वर्मा गांव की प्रभारी प्रशासक हैं। उनकी मौत से मां और पिता विपिन कुमार का रो-रोकर बुरा हाल है।

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