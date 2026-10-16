Barabanki News: 10 रुपये में पशुओं का इलाज, डिजिटल होगा पूरा ब्योरा

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पशुओं के इलाज के लिए ऑनलाइन परचा बनेगा। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और खून की जांच की रिपोर्ट भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। उपचार में दी जाने वाली दवाओं का विवरण दर्ज होने से पशुओं का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। इससे चिकित्सक पुराने ब्योरे के आधार पर भी इलाज कर सकेंगे।चिकित्सालय की जरूरतों के अनुसार पोर्टल विकसित किया जाएगा। चिकित्सक, फार्मासिस्ट, पशुधन प्रसार अधिकारी समेत अन्य कर्मचारियों की लॉगइन आईडी बनाई जाएगी। सभी को डिजिटल व्यवस्था के तहत काम करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।दवाओं की आपूर्ति से इस्तेमाल तक निगरानीपशुपालन विभाग में दवाओं के भंडारण और वितरण की निगरानी डिजिटल होगी। इसके लिए ड्रग इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम (डीआईएमएस) लागू किया जाएगा। लखनऊ स्थित निदेशालय के केंद्रीय भंडार से पशु चिकित्सालयों को भेजी जाने वाली दवाओं का ब्योरा पोर्टल पर दर्ज होगा। स्टॉक, आपूर्ति और इस्तेमाल की निगरानी वास्तविक समय में की जा सकेगी। पोर्टल पर दवाओं की उत्पादन तिथि, बैच नंबर और समाप्ति तिथि भी उपलब्ध होगी। जिले में दवाओं की उपलब्धता ऑनलाइन देखी जा सकेगी। किसी क्षेत्र में बीमारी के अनुसार अतिरिक्त दवाओं की जरूरत होने पर चिकित्सक पोर्टल से मांग भेज सकेंगे। पॉलीक्लीनिक में उपचार, सर्जरी और जांच की सुविधाएं मिलेंगी।पशुपालकों को होगी सहूलियतलखनऊ पॉलीक्लीनिक के बाद बाराबंकी के सदर अस्पताल का चयन किया गया है। यहां ओपीडी, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, ऑपरेशन थियेटर, प्रयोगशाला और डायलिसिस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। पीपीपी मोड पर संचालन से संसाधनों की कमी दूर कर पशुपालकों को बेहतर उपचार दिया जा सकेगा।-डॉ. विनोद कुमार, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी