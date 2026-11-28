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तहरीर के मुताबिक युवती का निकाह रामसनेहीघाट क्षेत्र के एक युवक से तय था। शादी मई 2027 में होनी थी। आरोप है कि मोतिकपुर के बहादुर नगर मजरे निवासी शाने आलम पुत्र मोहम्मद कादिर ने युवती को बदनाम करने की साजिश रची। दुबई में रह रहे आरोपी शाने आलम ने मंगेतर के मोबाइल पर अश्लील मेसेज भेजे और इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो भी साझा किए। इस हरकत के बाद रिश्ता टूट गया।परिजनों का कहना है कि रिश्ता टूटने और बदनामी से युवती सदमे में आ गई। उसने 18 नवंबर को गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। शुक्रवार शाम मृतका की मां की तहरीर पर असंद्रा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। सीओ सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि विवेचना शुरू कर दी गई है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।