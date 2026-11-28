Barabanki News: दुबई से भेजे गए अश्लील संदेश से आहत होकर युवती ने दी थी जान
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:22 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:22 AM IST
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बाराबंकी। असंद्रा क्षेत्र में एक युवती की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया है। आरोप है कि दुबई में रह रहे युवक ने अश्लील संदेश भेजकर युवती का रिश्ता तुड़वा दिया। इसी से आहत होकर युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। मां की तहरीर पर शुक्रवार शाम पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
तहरीर के मुताबिक युवती का निकाह रामसनेहीघाट क्षेत्र के एक युवक से तय था। शादी मई 2027 में होनी थी। आरोप है कि मोतिकपुर के बहादुर नगर मजरे निवासी शाने आलम पुत्र मोहम्मद कादिर ने युवती को बदनाम करने की साजिश रची। दुबई में रह रहे आरोपी शाने आलम ने मंगेतर के मोबाइल पर अश्लील मेसेज भेजे और इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो भी साझा किए। इस हरकत के बाद रिश्ता टूट गया।
परिजनों का कहना है कि रिश्ता टूटने और बदनामी से युवती सदमे में आ गई। उसने 18 नवंबर को गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। शुक्रवार शाम मृतका की मां की तहरीर पर असंद्रा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। सीओ सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि विवेचना शुरू कर दी गई है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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तहरीर के मुताबिक युवती का निकाह रामसनेहीघाट क्षेत्र के एक युवक से तय था। शादी मई 2027 में होनी थी। आरोप है कि मोतिकपुर के बहादुर नगर मजरे निवासी शाने आलम पुत्र मोहम्मद कादिर ने युवती को बदनाम करने की साजिश रची। दुबई में रह रहे आरोपी शाने आलम ने मंगेतर के मोबाइल पर अश्लील मेसेज भेजे और इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो भी साझा किए। इस हरकत के बाद रिश्ता टूट गया।
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परिजनों का कहना है कि रिश्ता टूटने और बदनामी से युवती सदमे में आ गई। उसने 18 नवंबर को गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। शुक्रवार शाम मृतका की मां की तहरीर पर असंद्रा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। सीओ सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि विवेचना शुरू कर दी गई है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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