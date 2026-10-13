Barabanki News: 175 जोड़ों ने थामा एक-दूजे का हाथ

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विधायक ने कहा कि पहले गरीब माता-पिता को बेटियों के विवाह की चिंता सताती थी। कई बार इसके लिए घर और जमीन तक बेचनी पड़ती थी। प्रदेश सरकार ने यह चिंता दूर की है। उन्होंने बताया कि विवाह सहायता राशि 51 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है। इसमें 60 हजार रुपये कन्या के खाते में भेजे जाते हैं, जबकि 25 हजार रुपये के कपड़े, बर्तन, आभूषण और अन्य सामान दिए जाते हैं। शेष 15 हजार रुपये समारोह, टेंट और भोजन पर खर्च होते हैं।समारोह के लिए 185 जोड़ों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें 175 पहुंचे। सभी को 24 प्रकार के उपहार दिए गए। इस दाैरान उपनिदेशक समाज कल्याण राकेश रमन, जिला समाज कल्याण अधिकारी नीलम व अन्य मौजूद रहे।