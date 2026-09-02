Ayodhya News: युवक पर रॉड से हमला, गंभीर घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Wed, 02 Sep 2026 11:53 PM IST
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अयोध्या। कोतवाली क्षेत्र के हैबतपुर गांव में 31 अगस्त की रात युवक महफूज आलम पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया। पीड़ित के चाचा अजहरुद्दीन ने तहरीर में बताया कि रात आठ बजे उबैदुल्ला, वसीउल्ला, रविउल्ला, रफीउल्ला, शोएबशाह, रिजवान, मुईनउल्ला समेत तीन अज्ञात लोगों ने महफूज को घेरकर गाली-गलौज की और हमला किया। परिजनों के पहुंचने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक राहुल बाजपेई को सौंपी है।
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