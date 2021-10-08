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वॉलीबाल प्रतियोगिता के लिए घोषित 14 सदस्यीय टीम में अनुष्का मिश्रा, आकांक्षा यादव, प्रियांशु, शिवानी, प्रियांशी, कशिश प्रिया, अभिता पुंडीर, पीसी सोनकर, चारू गुप्ता, काजल निषाद, आशिका, परिधि भदौरिया, मृगांशी तिवारी और वशिका सिंह को शामिल किया गया है। चयनित खिलाड़ियों में अयोध्या और सुल्तानपुर की खिलाड़ी शामिल हैं। टीम की मैनेजर ज्योति निषाद बनाई गई हैं।माही तिवारी, शाहतूर और एक अन्य खिलाड़ी को आरक्षित सूची में रखा गया है। चयन प्रक्रिया सहायक वॉलीबाल प्रशिक्षक मुकेश कुमार सिंह की देखरेख में संपन्न हुई। वहीं, प्रदेशीय ओपन महिला खो-खो प्रतियोगिता के लिए भी मंडल स्तरीय ट्रायल आयोजित किया गया। इसमें अयोध्या और सुल्तानपुर की टीमों ने प्रतिभाग किया, जबकि बाराबंकी, अमेठी और अंबेडकरनगर से किसी महिला खिलाड़ी ट्रायल में शामिल नहीं हुआ।अयोध्या और सुल्तानपुर के बीच हुए चयन ट्रायल के बाद जिला खो-खो संघ की ओर से 12 खिलाड़ियों का चयन किया गया। इनमें आस्था वर्मा, राबिया, अदिति वर्मा, अनुष्का सोनी, जागृति पांडेय, अल्का मिश्रा, रिया सिंह, इशु, स्तुति वत्स, हर्षिता सिंह, इशिका यादव और अनन्या शामिल हैं। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अनिमेष सक्सेना ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों को प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी।