Ayodhya News: जालपा मंदिर के सामने महिला ने किया पथराव, दो घायल

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बछड़ा सुल्तानपुर निवासी राजेंद्र कुमार भी पथराव की चपेट में आ गए। बताया गया कि वह स्कूल से बच्चों को लेकर घर जा रहे थे। पत्थर लगने से उनका सिर फट गया। मोटरसाइकिल सवार शिवम को भी चोट लगी। वहीं दो चार पहिया वाहन पर ईंट फेंका इसमें एक का पिछला शीशा टूट गया। घटना के दौरान कई राहगीरों ने भागकर खुद को सुरक्षित किया।मंदिर के सामने बैरियर पर तैनात पुलिसकर्मियों ने स्थिति संभालते हुए महिला को किसी तरह काबू में किया। पुलिस के पहुंचने के बाद भी महिला अपने बेटे का नाम लेकर विलाप करती रही और कुछ बातें कहती रही। घायल शिवम ने डायल 112 पर घटना की सूचना दी। इसके बाद पुलिस महिला को अपने साथ ले गई।सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर महिला का व्यवहार असामान्य प्रतीत हो रहा था। पूरे मामले की जानकारी की जा रही है। घायलों की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।