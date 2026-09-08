Ayodhya News: प्रदेश स्तरीय हॉकी में वाराणसी का दमदार प्रदर्शन

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पहले मुकाबले में मेरठ मंडल ने अलीगढ़ को 2-0 से हराया। मेरठ के देवा व सूरज ने एक-एक गोल किया। दूसरे मैच में बस्ती ने मुरादाबाद को 6-1 से पराजित किया। मुरादाबाद ने शुरुआती बढ़त बनाई, लेकिन बस्ती ने लगातार छह गोल कर वापसी की।गोरखपुर व चित्रकूट के मुकाबले में चित्रकूट ने दो गोल किए, जबकि गोरखपुर ने छह गोल दागकर 6-2 से जीत दर्ज की। मिर्जापुर ने आगरा को 3-1 से हराया। आगरा के एक गोल के जवाब में मिर्जापुर ने तीन गोल किए।झांसी मंडल ने अयोध्या को 5-1 से शिकस्त दी। झांसी के साजन यादव ने दो गोल किए। कानपुर ने देवीपाटन को 5-1 से हराया। कानपुर के बघेल व आयुष ने दो-दो गोल किए।दिन के अंतिम मुकाबले में गोरखपुर मंडल ने प्रयागराज को 2-1 से हराया। प्रयागराज ने पहले गोल कर बढ़त बनाई, लेकिन गोरखपुर ने लगातार दो गोल दागकर रोमांचक जीत हासिल की।