Ayodhya News: प्रदेश स्तरीय हॉकी में वाराणसी का दमदार प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Tue, 08 Sep 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
अयोध्या। डा. भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल, डाभासेमर में मंगलवार को पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में आठ मुकाबले खेले गए। वाराणसी मंडल ने एकतरफा खेल दिखाते हुए आजमगढ़ को 11-0 से हराया। नीरज यादव ने लगातार चार गोल कर जीत में अहम भूमिका निभाई।
पहले मुकाबले में मेरठ मंडल ने अलीगढ़ को 2-0 से हराया। मेरठ के देवा व सूरज ने एक-एक गोल किया। दूसरे मैच में बस्ती ने मुरादाबाद को 6-1 से पराजित किया। मुरादाबाद ने शुरुआती बढ़त बनाई, लेकिन बस्ती ने लगातार छह गोल कर वापसी की।
गोरखपुर व चित्रकूट के मुकाबले में चित्रकूट ने दो गोल किए, जबकि गोरखपुर ने छह गोल दागकर 6-2 से जीत दर्ज की। मिर्जापुर ने आगरा को 3-1 से हराया। आगरा के एक गोल के जवाब में मिर्जापुर ने तीन गोल किए।
विज्ञापन
झांसी मंडल ने अयोध्या को 5-1 से शिकस्त दी। झांसी के साजन यादव ने दो गोल किए। कानपुर ने देवीपाटन को 5-1 से हराया। कानपुर के बघेल व आयुष ने दो-दो गोल किए।
दिन के अंतिम मुकाबले में गोरखपुर मंडल ने प्रयागराज को 2-1 से हराया। प्रयागराज ने पहले गोल कर बढ़त बनाई, लेकिन गोरखपुर ने लगातार दो गोल दागकर रोमांचक जीत हासिल की।
विज्ञापन
पहले मुकाबले में मेरठ मंडल ने अलीगढ़ को 2-0 से हराया। मेरठ के देवा व सूरज ने एक-एक गोल किया। दूसरे मैच में बस्ती ने मुरादाबाद को 6-1 से पराजित किया। मुरादाबाद ने शुरुआती बढ़त बनाई, लेकिन बस्ती ने लगातार छह गोल कर वापसी की।
विज्ञापन
गोरखपुर व चित्रकूट के मुकाबले में चित्रकूट ने दो गोल किए, जबकि गोरखपुर ने छह गोल दागकर 6-2 से जीत दर्ज की। मिर्जापुर ने आगरा को 3-1 से हराया। आगरा के एक गोल के जवाब में मिर्जापुर ने तीन गोल किए।
विज्ञापन
झांसी मंडल ने अयोध्या को 5-1 से शिकस्त दी। झांसी के साजन यादव ने दो गोल किए। कानपुर ने देवीपाटन को 5-1 से हराया। कानपुर के बघेल व आयुष ने दो-दो गोल किए।
दिन के अंतिम मुकाबले में गोरखपुर मंडल ने प्रयागराज को 2-1 से हराया। प्रयागराज ने पहले गोल कर बढ़त बनाई, लेकिन गोरखपुर ने लगातार दो गोल दागकर रोमांचक जीत हासिल की।