यूपी: मौसम का यू-टर्न, राजधानी में सामान्य से दो फीसदी कम बारिश; इन जिलों में हवाओं और वज्रपात का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ली। लखनऊ समेत कई जिलों में सुबह से बादल छाए रहे और कई इलाकों में तेज बारिश हुई। गोमतीनगर, पारा, रहीमाबाद, मलिहाबाद और सरोजनीनगर में बारिश के साथ हल्की हवा चली, जिससे उमसभरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को प्रदेश के 20 जिलों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

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