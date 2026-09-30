यूपी: राम मंदिर के बाद अब कनक भवन पर एनएसजी टीम की नजर, चप्पे-चप्पे की सुरक्षा; नए सिरे से तैयार हो रहा खाका

इसी के तहत एनएसजी की टीम लगातार प्रमुख मंदिरों और संवेदनशील स्थानों का स्थलीय निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण के दौरान मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था, संभावित चुनौतियों और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा जरूरतों का आकलन किया जा रहा है।



एनएसजी की टीम इससे पहले राम मंदिर समेत अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा कर चुकी है। इन स्थलीय निरीक्षणों के आधार पर अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए सुरक्षा का नया खाका तैयार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में निरीक्षण और समीक्षा का यह सिलसिला जारी रहने की संभावना है।