Ayodhya News: सड़क हादसे में दो घायल

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खजुरहट। अयोध्या-प्रयागराज हाईवे पर सोमवार सुबह एक सड़क हादसे में पिकअप चालक समेत दो लोग घायल हो गए। गोभी लेकर जा रही पिकअप सड़क पर खराब खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। यह हादसा मंगारी पुल के सामने सुबह करीब छह बजे हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मध्यप्रदेश निवासी चालक संजय (32) और पिंटू (25) घायल हो गए। दोनों फैजाबाद सब्जी मंडी जा रहे थे। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने हाईवे पर खराब वाहनों के लिए पर्याप्त संकेतक और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है।