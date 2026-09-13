Ayodhya News: जनगणना-2027 के द्वितीय चरण का प्रशिक्षण पूरा

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अयोध्या। जनगणना-2027 के द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना) के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुआ। 12 और 13 सितंबर को आयोजित प्रशिक्षण में जनगणना कर्मियों को जनसंख्या गणना की प्रक्रिया, मोबाइल एप के माध्यम से आंकड़े जुटाने और डिजिटल प्रक्रिया की जानकारी दी गई। साथ ही गणना ब्लॉक निर्माण की प्रक्रिया भी समझाई गई। जनपद के 16 चार्जों में 4,263 प्रगणक और 687 पर्यवेक्षक समेत कुल 4,950 कार्मिक जनसंख्या गणना करेंगे। जनगणना निदेशालय के उप निदेशक शैलेंद्र यादव ने बताया कि यह कार्य एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक चलेगा।