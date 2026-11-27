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जाम में स्कूली वाहन, एंबुलेंस और दोपहिया वाहन भी फंसे रहे। काफी देर तक इंतजार करने के बाद कई राहगीरों को रास्ता बदलकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा। मुख्य मार्ग पर काम के दौरान यातायात सुचारु रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई। यातायात पुलिस के लोग भी नदारद रहे, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ी रही। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हुई, जिन्हें जरूरी काम से शहर के दूसरे हिस्सों में पहुंचना था। जाम के कारण स्कूली बच्चों को भी परेशानी उठानी पड़ी।राहगीर दर्शननगर निवासी अमित वर्मा ने बताया कि सड़क खोदने के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। थोड़ी दूरी तय करने में काफी समय लग गया। वहीं, स्थानीय निवासी राजेश तिवारी ने कहा कि सीवर कार्य जरूरी है, लेकिन काम के दौरान यातायात की वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि लोगों को घंटों जाम में न फंसना पड़े।