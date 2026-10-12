Ayodhya News: विधायक ने दुर्गा पूजा की तैयारियों का किया निरीक्षण

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उन्होंने सड़कों से निर्माण सामग्री हटाने और पूजा पंडालों के साथ प्रमुख मार्गों पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग के अधिकारियों को ढीले तारों को ठीक कराने की हिदायत दी, ताकि पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। विज्ञापन

निरीक्षण के दौरान केंद्रीय समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल, सुप्रीत कपूर, गगन जायसवाल, विधायक प्रतिनिधि अमल गुप्ता, अरविंद सिंह, संदीप मध्यान और आलोक सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उन्होंने सड़कों से निर्माण सामग्री हटाने और पूजा पंडालों के साथ प्रमुख मार्गों पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग के अधिकारियों को ढीले तारों को ठीक कराने की हिदायत दी, ताकि पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को परेशानी न हो।निरीक्षण के दौरान केंद्रीय समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल, सुप्रीत कपूर, गगन जायसवाल, विधायक प्रतिनिधि अमल गुप्ता, अरविंद सिंह, संदीप मध्यान और आलोक सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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अयोध्या। दुर्गा पूजा और रामलीला की तैयारियों को लेकर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाओं में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। विधायक ने नाका क्षेत्र में सड़क, सफाई और बिजली व्यवस्था का जायजा लिया। हनुमानगढ़ी के सामने खराब सड़क की मरम्मत 24 घंटे के भीतर कराने को कहा।