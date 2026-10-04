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कारसेवकों के खून से रंगे हैं सपा के हाथ : ब्रजेश

Sun, 04 Oct 2026 11:37 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sun, 04 Oct 2026 11:37 PM IST
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SP hands are stained with the blood of Kar Sevaks: Brajesh
हनुमानगढ़ी से निकलते डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक।
अयोध्या। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रविवार को अयोध्या दौरे के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव नाटक मंडली के पुराने सरगना हैं। जनता उनकी सच्चाई समझ चुकी है और उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। वह कोई भी रूप धारण कर लें, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। पाठक ने कहा कि सपा के हाथ कारसेवकों और रामभक्तों के खून से रंगे हैं।
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अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या दौरे पर उन्होंने कहा कि वह अपने व्यक्तिगत एजेंडे के तहत यहां आ रहे हैं। रामकथा, भगवान राम और हनुमानजी से उनका क्या सरोकार है। सपा के लोग सनातन संस्कृति के खिलाफ रहे हैं।
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वोट पाने के लिए वे कोई भी चोला ओढ़ लें, लेकिन जनता उनकी सच्चाई अच्छी तरह समझती है। राम मंदिर निर्माण में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जितने रोड़े अटकाने की कोशिश की, उसमें वे सफल नहीं हुए। सनातन संस्कृति की पताका झुकने वाली नहीं है।
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डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने निषादों का अपमान किया है। गोरखपुर की घटना को सभी लोग समझते हैं। सपा हमेशा अराजकता, गुंडई और माफिया गिरोहों को बढ़ावा देने वाली पार्टी रही है।
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