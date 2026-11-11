Ayodhya News: बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर की दीर्घायु की कामना

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पर्व को लेकर सुबह से ही घरों में उत्सव का माहौल रहा। बहनों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने के बाद भाइयों के माथे पर रोली और अक्षत से तिलक लगाया तथा उनकी सुख-समृद्धि और लंबी उम्र की कामना की। वहीं, भाइयों ने भी बहनों को उपहार भेंट कर उनके प्रति अपना स्नेह जताया। कई परिवारों में बहनों के घर जाकर भोजन करने की परंपरा भी निभाई गई।धार्मिक मान्यता के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर पहुंचे थे। बहन के आतिथ्य से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान दिया था कि इस दिन जो भाई यमुना में स्नान कर अपनी बहन के घर भोजन करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसी धार्मिक मान्यता के चलते भाई दूज यानी यम द्वितीया पर स्नान करने और बहन के हाथों तिलक कराने का विशेष महत्व माना जाता है।