Ayodhya News: राम जन्मभूमि परिसर में जवानों ने बंधवाई राखी
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sun, 30 Aug 2026 12:16 AM IST
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अयोध्या। रक्षाबंधन पर्व पर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में छठी वाहिनी यूपीएसएसएफ की टीम ने आपकी सुरक्षा, हमारा संकल्प के भाव के साथ पर्व मनाया। सेनानायक, उपसेनानायक एवं सहायक सेनानायक के नेतृत्व में यूपीएसएसएफ जवानों ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक समेत विभिन्न प्रदेशों से अयोध्या पहुंचीं बहनों से से राखी बंधवाई।
ब्रह्माकुमारीज संस्थान की बहनों ने भी सुरक्षाकर्मियों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना की। वहीं सीआरपीएफ, सिविल पुलिस और एसएसएफ की महिला कर्मियों ने भी रक्षा सूत्र बांधकर एकजुटता का संदेश दिया।
अयोध्या कैंट में बहनों ने सैनिकों को बांधी राखी
रक्षाबंधन पर्व पर महिला एवं बाल कल्याण सेवा समिति की ओर से थाना कैंट स्थित फैजाबाद रिकॉर्ड ऑफिस, अयोध्या छावनी में सैनिकों को बहनों ने के रक्षा सूत्र बांधा। समिति की अध्यक्ष शैल कुमारी के नेतृत्व में महिला सदस्यों ने जवानों को तिलक लगाकर राखी बांधी और मिठाई खिलाकर उनके सुख-समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में आराधना, दिलीप यादव, स्वाति उपाध्याय, संजय यादव, रुचिरा सिंह और निधि मौजूद रहीं।(संवाद)
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ब्रह्माकुमारीज संस्थान की बहनों ने भी सुरक्षाकर्मियों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना की। वहीं सीआरपीएफ, सिविल पुलिस और एसएसएफ की महिला कर्मियों ने भी रक्षा सूत्र बांधकर एकजुटता का संदेश दिया।
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अयोध्या कैंट में बहनों ने सैनिकों को बांधी राखी
रक्षाबंधन पर्व पर महिला एवं बाल कल्याण सेवा समिति की ओर से थाना कैंट स्थित फैजाबाद रिकॉर्ड ऑफिस, अयोध्या छावनी में सैनिकों को बहनों ने के रक्षा सूत्र बांधा। समिति की अध्यक्ष शैल कुमारी के नेतृत्व में महिला सदस्यों ने जवानों को तिलक लगाकर राखी बांधी और मिठाई खिलाकर उनके सुख-समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में आराधना, दिलीप यादव, स्वाति उपाध्याय, संजय यादव, रुचिरा सिंह और निधि मौजूद रहीं।(संवाद)
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