Ayodhya News: राम जन्मभूमि परिसर में जवानों ने बंधवाई राखी

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ब्रह्माकुमारीज संस्थान की बहनों ने भी सुरक्षाकर्मियों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना की। वहीं सीआरपीएफ, सिविल पुलिस और एसएसएफ की महिला कर्मियों ने भी रक्षा सूत्र बांधकर एकजुटता का संदेश दिया।अयोध्या कैंट में बहनों ने सैनिकों को बांधी राखीरक्षाबंधन पर्व पर महिला एवं बाल कल्याण सेवा समिति की ओर से थाना कैंट स्थित फैजाबाद रिकॉर्ड ऑफिस, अयोध्या छावनी में सैनिकों को बहनों ने के रक्षा सूत्र बांधा। समिति की अध्यक्ष शैल कुमारी के नेतृत्व में महिला सदस्यों ने जवानों को तिलक लगाकर राखी बांधी और मिठाई खिलाकर उनके सुख-समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में आराधना, दिलीप यादव, स्वाति उपाध्याय, संजय यादव, रुचिरा सिंह और निधि मौजूद रहीं।(संवाद)