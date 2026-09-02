राम मंदिर ट्रस्ट के नए चेहरे: पहली महिला न्यासी डॉ. निर्मला यादव नियुक्त, तीन नए न्यासी और नए सीईओ का ऐलान

शिक्षा जगत से राम मंदिर ट्रस्ट तक

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए स्वरूप में डॉ. निर्मला यादव का शामिल होना सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है। शिकोहाबाद की रहने वाली 66 वर्षीय डॉ. यादव शिक्षा जगत से लंबे समय तक जुड़ी रही हैं। वह हिंदी और संस्कृत में परास्नातक तथा पीएचडी हैं। डॉ. यादव ने 19 वर्ष तक महाविद्यालय की प्राचार्या के रूप में जिम्मेदारी संभाली और अब सेवानिवृत्त हैं। शिक्षा प्रशासन और संस्थागत संचालन का उनका लंबा अनुभव रहा है। उन्होंने पीएचडी शोध प्रबंधों तथा एमए की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य भी किया है। इसके अलावा 15 वर्षों तक विश्वविद्यालय परिषद की सदस्य के रूप में उन्होंने उच्च शिक्षा से जुड़े निर्णयों और अकादमिक प्रशासन में भूमिका निभाई।



उनकी नियुक्ति का सबसे बड़ा महत्व यह है कि ट्रस्ट के गठन के बाद पहली बार किसी महिला को न्यासी के रूप में स्थान मिला है। इसके साथ डॉ. यादव की हिंदी-संस्कृत की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी राम मंदिर के धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश से जुड़ती है।

जो जिम्मेदारी मिलेगी, सेवा भाव से निभाएंगे

अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में शामिल किए गए मदन मोहन पांडेय ने कहा कि ट्रस्ट की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, उसे वह सेवा भाव से निभाएंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता मदन मोहन पांडेय को राष्ट्रीय सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। राम मंदिर से जुड़े अदालती संघर्ष को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया।



इससे पहले हाईकोर्ट में भी राम जन्मभूमि पक्ष की जीत हुई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने भूमि का एक-तिहाई हिस्सा अन्य पक्षों को भी दिया था। इसके खिलाफ चुनौती दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा विवादित परिसर रामलला के पक्ष में देने का फैसला किया। मंदिर में चढ़ावे की रकम में चोरी के मामले पर उन्होंने कहा कि इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है।