Ayodhya News: दुर्गा प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार

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मूर्तिकार हरपन दास ने बताया कि वह करीब 15 वर्षों से रुदौली तहसील क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमाएं बना रहे हैं। इस बार करीब 10 कारीगर प्रतिमाओं को तैयार करने में लगे हैं। सजावट का सामान कोलकाता से मंगाया जाता है। उन्होंने बताया कि मूर्ति बनाना उनके परिवार का पुश्तैनी काम है। परिवार की कई पीढ़ियां इसी काम से जुड़ी हैं।दुर्गा पूजा और प्रतिमा विसर्जन की तैयारियां तेजभेलसर। दुर्गा पूजा और प्रतिमा विसर्जन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रविवार को तहसील सभागार रुदौली में विधायक रामचंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें कानून-व्यवस्था, यातायात, साफ-सफाई, प्रकाश और पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की गई। विसर्जन स्थलों पर इंतजामों का जायजा भी लिया गया। एसडीएम विनोद गुप्ता, क्षेत्राधिकारी अरविंद सोनकर और तहसीलदार विजय कुमार गुप्ता समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रतिमा विसर्जन के दौरान भीड़ और यातायात नियंत्रण पर विशेष जोर दिया गया।