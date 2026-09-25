Ayodhya News: बारिश के कारण आज बंद रहेंगे 12वीं तक के स्कूल
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 25 Sep 2026 11:43 PM IST
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अयोध्या। भारी बारिश को देखते हुए जिले में शनिवार को 12वीं तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे। यह आदेश सभी बोर्डों के विद्यालयों में लागू होगा। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है।
स्कूल प्रबंधन को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन विद्यालयों में डीएलएड की परीक्षाएं चल रही हैं, वहां परीक्षा पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक होंगी। (संवाद)
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स्कूल प्रबंधन को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन विद्यालयों में डीएलएड की परीक्षाएं चल रही हैं, वहां परीक्षा पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक होंगी। (संवाद)
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