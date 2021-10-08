Ayodhya News: 70 करोड़ में चौड़ी होगी कामाख्या धाम की सड़क

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धर्मार्थ योजना के तहत जिले में मंदिरों और धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किया जाना है। बारामासी पौशाला से मां कामाख्या मंदिर तक सात मीटर चौड़ी काली डामर की सड़क बनाई जाएगी। इसके दोनों तरफ 2.50-2.50 मीटर की पटरी का निर्माण होगा। इस तरह सड़क की कुल चौड़ाई 12 मीटर होगी। रुदौली के भाजपा विधायक रामचंद्र यादव ने बताया कि प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। उन्होंने जल्द स्वीकृति मिलने की उम्मीद जताई।