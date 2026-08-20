Ayodhya News: मंडलीय समीक्षा बैठक की तिथियों में संशोधन, अब 25 को होगी

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बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा निर्धारित समयानुसार की जाएगी। दोपहर 1:00 बजे से 2:00 बजे तक राजस्व कार्यक्रमों की समीक्षा होगी। इसके बाद 4:00 बजे से 6:00 बजे तक विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। शाम 6:00 बजे से 7:00 बजे तक कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। विज्ञापन

इस बैठक में मंडल स्तर के सभी संबंधित अधिकारी शामिल होंगे। मंडल के सभी जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक भी व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग करेंगे। (संवाद) विज्ञापन विज्ञापन

बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा निर्धारित समयानुसार की जाएगी। दोपहर 1:00 बजे से 2:00 बजे तक राजस्व कार्यक्रमों की समीक्षा होगी। इसके बाद 4:00 बजे से 6:00 बजे तक विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। शाम 6:00 बजे से 7:00 बजे तक कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।इस बैठक में मंडल स्तर के सभी संबंधित अधिकारी शामिल होंगे। मंडल के सभी जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक भी व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग करेंगे। (संवाद)

अयोध्या। मंडलीय समीक्षा बैठक के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है। आयुक्त राजेश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक अब 25 अगस्त को आयुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित की जाएगी। पहले से तय कार्यक्रम में बदलाव किया गया है।